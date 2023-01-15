Анна Гайворонська опублікувала в інстаграмі світлини зруйнованої квартири. Російська ракета влучила в її будинок, а сусідній під'їзд знищила вщент.
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Під час ракетного удару у квартирі була 6-річна дівчинка
Дівчина розповіла, що внаслідок удару в її квартирі вибило всі вікна. "Чули вибух, як обвалюються плити, крики людей", – написала Анна.
На момент удару, за словами жительки Дніпра, у квартирі була вона з батьками та 6-річна дівчинка. Від трагічних наслідків родину врятувало те, що вони перебували в коридорі.
Нас з батьками та шестирічною племінницею врятувало те, що ми сиділи в коридорі під час тривоги. Світ не повинен зупинятись допомагати Україні. Алісу, мою кішку, так і не знайшли, дуже переживаю за неї, завтра поїдемо шукати знов,
– написала вона.
Жителька Дніпра показала свою квартиру після ракетного удару 14 січня / Фото з інстаграму Анни Гайворонської
Що відомо про ракетний удар у Дніпрі
- У суботу, 14 січня, Росія вкотре масовано атакувала міста України. Близько 16 години з'явилася інформація, що ракета росіян влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі.
- Від удару було зруйновано цілий під'їзд від 9 до 2 поверху. Також сильно постраждали інші будинки, де повибивало вікна.
- Станом на 15:18 15 січня відомо, що внаслідок удару росіян по багатоповерхівці у Дніпрі загинули 25 людей, травмовано – 73 людини. Водночас врятувати вдалось 39 людей, зокрема шестеро дітей.
- Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. На місці трагедії залучили понад 550 осіб спеціалізованих служб, підрозділів ДСНС та комунальників, а також більше ніж 45 одиниць техніки.
- У Повітряних силах повідомили, що по Дніпру окупанти випустили ракету Х-22. На жаль, українська ППО не спроможна збивати ракети такого типу.