Анна Гайворонська опублікувала в інстаграмі світлини зруйнованої квартири. Російська ракета влучила в її будинок, а сусідній під'їзд знищила вщент.

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Під час ракетного удару у квартирі була 6-річна дівчинка

Дівчина розповіла, що внаслідок удару в її квартирі вибило всі вікна. "Чули вибух, як обвалюються плити, крики людей", – написала Анна.

На момент удару, за словами жительки Дніпра, у квартирі була вона з батьками та 6-річна дівчинка. Від трагічних наслідків родину врятувало те, що вони перебували в коридорі.

Нас з батьками та шестирічною племінницею врятувало те, що ми сиділи в коридорі під час тривоги. Світ не повинен зупинятись допомагати Україні. Алісу, мою кішку, так і не знайшли, дуже переживаю за неї, завтра поїдемо шукати знов,

– написала вона.

Жителька Дніпра показала свою квартиру після ракетного удару 14 січня / Фото з інстаграму Анни Гайворонської

Що відомо про ракетний удар у Дніпрі