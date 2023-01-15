Серед тих, чиї життя забрали загарбники є 15-річна дівчина. Понад 70 людей зазнали поранень.

До теми Вони на власній шкурі повинні переконатись, що таке війна, – жителька Дніпра про росіян

Під завалами могла опинитися ціла родина

У місцевих телеграм-канал повідомляють, що подружжя з Одеси – Андрій Осинський та Марина Фігурна – приїхали до батьків, які жили у тому будинку, куди влучила ракета.

Подруга Марини розповідає, що у квартирі на момент прильоту перебували усі родичі. На жаль, за словами авторки посту, інформації про родину досі немає.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Під завалами могла опинитися ціла родина / Скриншот із соцмереж

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