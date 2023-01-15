Жінка з Дніпра розповіла, що квартира її 95-річної мами розташовувалась у під'їзді, який зруйнувала російська ракета. Власницю квартири дивом вдалось врятувати.
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Чого бажають жителі Дніпра росіянам
Дніпрянка розповіла, що її матір, ветеранка Другої світової війни, мусить знову жити під постійними обстрілами. Зараз вона перебуває вдома у дочки, адже її квартиру росіяни знищили.
Я хочу, аби вони (росіяни – 24 Канал) на власній шкурі відчули, що таке війна, що таке розруха і що ми відчуваємо, коли бачимо свої будівлі в такому стані,
– зазначила жінка.
Вона додала, що це єдиний варіант відкрити очі жителям Росії.
Думки дніпрян про росіян: дивіться відео
Українці ніколи не забудуть "рускій мір"
Житель Дніпра сказав, що "рускій мір" прийшов до України і може пишатись тим, що зробив. Він наголосив, що українці ніколи їм не пробачать за ці злочини.
"Високоточною зброєю вдарили по житловому будинку. Нехай пишаються цим", – сказав дніпрянин.
Він побажав, аби усі воєнні злочини росіянам повернулись бумерангом.
Теракт у Дніпрі: останні новини
- Вранці 15 січня поблизу місця ракетного удару розташували намет Червоного Хреста. Волонтери годують потерпілих, рятувальників, поліцію, комунальників.
- Також у місті діють точки збору одягу для потерпілих. До Пункту незламності в "Штурмі" приносять допомогу для жителів будинку, волонтери сортують речі. Зазначають, що потрібні ковдри, теплий одяг, одноразовий посуд.
- Всі лікарні, де перебувають постраждалі, забезпечені ліками та всім необхідним для надання невідкладної допомоги, зазначив він.
- Під час чергової хвилини тиші близько першої ночі 15 січня рятувальники почули голос жінки і продовжили розбирати руїни. Близько об 11:30 жінку дивом вдалось дістати та передати медикам. Зараз лікарі борються за її життя.