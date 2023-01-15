Жінка з Дніпра розповіла, що квартира її 95-річної мами розташовувалась у під'їзді, який зруйнувала російська ракета. Власницю квартири дивом вдалось врятувати.

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Чого бажають жителі Дніпра росіянам

Дніпрянка розповіла, що її матір, ветеранка Другої світової війни, мусить знову жити під постійними обстрілами. Зараз вона перебуває вдома у дочки, адже її квартиру росіяни знищили.

Я хочу, аби вони (росіяни – 24 Канал) на власній шкурі відчули, що таке війна, що таке розруха і що ми відчуваємо, коли бачимо свої будівлі в такому стані,

– зазначила жінка.

Вона додала, що це єдиний варіант відкрити очі жителям Росії.

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Українці ніколи не забудуть "рускій мір"

Житель Дніпра сказав, що "рускій мір" прийшов до України і може пишатись тим, що зробив. Він наголосив, що українці ніколи їм не пробачать за ці злочини.

"Високоточною зброєю вдарили по житловому будинку. Нехай пишаються цим", – сказав дніпрянин.

Він побажав, аби усі воєнні злочини росіянам повернулись бумерангом.

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