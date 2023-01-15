Про це повідомив головний лікар однієї з лікарень Дніпра. На момент порятунку жінка була при свідомості.

Увага Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку

Дівчина, яку рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, пробула там близько 20 годин та отримала сильне переохолодження,

– розповів лікар.

Зазначають, що наразі дівчина в реанімації.

Що відомо про порятунок жінки

У Дніпрі триває операція з порятунку людей, які опинились під завалами багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети.

Сьогодні під час хвилини тиші близько першої ночі 15 січня рятувальники почули голос жінки і продовжили розбирати руїни. Близького об 11:30 жінку вдалось дістати та передати медикам.

Це ще одне врятоване життя, таких наразі 39. ДСНС продовжують працювати на місці трагедії. Однак, визнають, що шансів знайти живих людей під завалами практично немає.

Як рятувальники діставали жінку з руїн: відео

Важливо! Оскільки ракета влучила у великий будинок – у ньому 18 під'їздів, де проживали близько 1100 людей, зруйновано два під'їзди, кількість загиблих може сягати десятків. За даними Нацполіції, наразі розшукується ще 40 людей. Станом на 11:00 – загинули 23 людини, зокрема одна дитина. Травмовано понад 70 людей – з них 13 дітей. Врятовано – 39 людей.

Коротко про удар по багатоповерхівці в Дніпрі