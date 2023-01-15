На жаль, станом на ранок 15 січня, шансів знайти живих людей під завалами практично немає. Про це в прямому ефірі телеканалу "Рада" розповів заступник керівника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Дніпропетровської області, полковник Служби цивільного захисту Олег Кушнірук.

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"Час спливає": тління досі триває всередині завалу

За словами Олега Кушнірука, станом на 8 ранку 15 січня ситуація у Дніпрі залишається дуже складною та трагічною. Наразі відомо про понад 20 загиблих осіб.

При цьому рятувально-пошукові роботи тривають. На місці трагедії залучили понад 550 осіб спеціалізованих служб, підрозділів ДСНС та комунальників, а також більше, ніж 45 одиниць техніки.

Олег Кушнірук додав, що шанси знайти живих людей під завалами дуже і дуже малі. Час для цього спливає, адже всередині руїн йде тління.

Шансів для того, щоб врятуватися в такому завалі при такій температурі практично немає,

– пояснив він.

Втім, дрібка надії у рятувальників все ж є – дві кімнати на другому поверсі дивом залишилися практично вцілілими. Щобільше, учора, під час проведення хвилини тиші, звідти було чутно голоси постраждалих.

Поки до них неможливо дістатися через завал, однак спеціалісти сконцентрували всі сили й засоби, аби спробувати врятувати життя цим людям.

Рятувальники ризикують власним життям, щоб урятувати вцілілих

Олег Кушнірук зазначив, що наразі ризики для особового складу зберігаються. Зокрема рятувальники намагаються не працювати в епіцентрі самого удару, бо там зараз дуже небезпечно.

Водночас на місці, де є опорні конструкції, які можуть впасти, працюють верхолази. Варто зазначити, що з 15:43 14 січня рятувальні роботи ні на хвилину не припинялися.

Завали розбирали всю ніч. До роботи також долучилися волонтери, які допомагали розбирати руїни, та місцеві мешканці, що приносили необхідні інструменти.

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