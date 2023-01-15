Среди тех, чьи жизни унесли захватчики, есть 15-летняя девушка. Более 70 человек получили ранения.
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Под завалами могла оказаться целая семья
В местном телеграм-канале сообщают, что супруги из Одессы – Андрей Осинский и Марина Фигурная – приехали к родителям, жившим в том доме, куда попала ракета.
Подруга Марины рассказывает, что в квартире на момент прилета находились все родственники. К сожалению, по словам автора поста, информации о семье до сих пор нет.
Спасательно-розыскные работы продолжаются.
Под завалами могла оказаться целая семья / Скриншот из соцсетей
Число жертв возросло: последние новости из Днепра
- Все соответствующие службы работали на месте трагедии всю ночь. Утром 15 вблизи места ракетного удара расположили палатку Красного Креста. Волонтеры кормят пострадавших, спасателей, полицию, коммунальщиков.
- Также в городе действуют точки сбора одежды для пострадавших. В Пункт несокрушимости в "Штурме" приносят помощь для жителей дома, волонтеры сортируют вещи. Отмечают, что нужны одеяла, теплая одежда, одноразовая посуда.
- Во время очередной минуты тишины около часа ночи 15 января спасатели услышали голос женщины и продолжили разбирать руины. Около 11:30 женщину чудом удалось достать и передать медикам. Сейчас врачи борются за ее жизнь.
- По состоянию на 15:30 15 января известно о 25 погибших в результате попадания Х-22 в жилой дом в Днепре. Информацию о жертвах и пострадавших читайте в материале 24 Канала.