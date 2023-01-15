Среди тех, чьи жизни унесли захватчики, есть 15-летняя девушка. Более 70 человек получили ранения.

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Под завалами могла оказаться целая семья

В местном телеграм-канале сообщают, что супруги из Одессы – Андрей Осинский и Марина Фигурная – приехали к родителям, жившим в том доме, куда попала ракета.

Подруга Марины рассказывает, что в квартире на момент прилета находились все родственники. К сожалению, по словам автора поста, информации о семье до сих пор нет.

Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Под завалами могла оказаться целая семья / Скриншот из соцсетей

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