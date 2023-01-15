Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко. Вона зазначила, що під завалами можуть досі перебувати від 30 до 40 людей.

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"До лікарень (станом на 18:34 – 24 канал) звернулися уже 75 людей", – повідомила Бабаченко.

Скільки людей у важкому стані

За словами Бабаченко, впродовж кількох останніх годин до лікарні прийшов чоловік і 13-річна дівчинка. Вони сьогодні зрозуміли, що їм треба медична допомога. Наразі дитина лікується амбулаторно, чоловіка теж залишили у лікарні.

Загалом зараз у лікарні перебувають понад 30 людей. На жаль, 12 з них у важкому стані. Серед важких є одна 9-річна дівчинка. Вона гуляла біля будинку, коли росіяни скерували туди свою ракету, – розповіла радниця.

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