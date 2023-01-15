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​До теми Вибухи в Києві, загроза масованої ракетної атаки: хронологія 325 дня війни

5:35 Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що Німеччина не зможе відмовити Польщі у постачання танків Україні, особливо після заяви Великої Британії.

Він пояснив, що було 5 "лінійок" танків четвертого покоління: Challenger 2, американські Abrams, ізраїльські Merkava, південно-корейські K2, і німецькі Leopard-2.

Їх було вироблено кілька тисяч одиниць у більш ніж 10 країнах Європи. І, як мінімум, половина з цих країн вже готові передавати Україні та "Леопарди", але треба офіційний дозвіл Німеччини, як виробника,

– заявив Світан.

За його словами спочатку Німеччина передасть танки іншим країнами, а потім Україні.

2:50 За словами глави ОВА, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 14. 38 людей рятувальники врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває.

2:38 Дніпровська міська рада оголосила про триденну жалобу за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що невідома доля ще 26 мешканців будинку. Рятувальна операція триває.

1:21 У Повітряних силах України спростували заяву радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича. Останній сказав, що нібито ракету Х-22, яка влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, "збила" наша ППО.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що 14 січня Росія випустила п'ять крилатих ракет Х-22 з Курської області та з акваторії Азовського моря.

У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони,

– заявили військові.

Вони пояснили, що тільки зенітні ракетні комплекси, які у перспективі може надати Україні Захід – Patriot PAC-3 чи SAMP-T – здатні перехоплювати ці ракети.