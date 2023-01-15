Про це розповів в ефірі телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, повідомляє 24 Канал.

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Масштаби руйнувань

Загалом станом на 16:05 відомо про знищення 72 квартир. Також пошкоджено понад 230 помешкань. Тож люди, які втратили квартири та шукають, де жити далі, повинні шукати нові помешкання.

Як зауважив Ростислав Смірнов, для цього можна скористатися допомогою спеціальних програм, наприклад, "Прихисток", або звернутися до місцевої влади. Зокрема, до органів місцевої влади уже звернулися за проживанням 43 особи. І вони були поселені. "Ніхто на вулиці не залишиться, є спеціальні програми", – підкреслив він.

Але в основному люди розв'язували всі проблеми самотужки. Багато було охочих, особливо дніпрян, які поселяли людей. Готелі цілі. У цьому плані проблем немає,

– сказав радник міністра.

Також на місці теракту уже розгорнули декілька пунктів обігріву, де можна зігрітися та перечекати до подальшого поселення.

Росія знищила 72 квартири / Фото з телеграм-каналу Валентина Резніченко

Пошуки продовжуються

Наразі на місці частково зруйнованого будинку продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Вони, за словами мера міста Бориса Філатова, можуть тривати до 3 ночі 16 січня. Там без перепочинку працюють:

ДСНС,

кінологи,

небайдужі громадяни,

волонтерські організації,

лікарі,

поліція,

нацгвардія,

ТРО.

Загалом, за даними Валентина Резніченко, це понад 550 людей та понад 100 одиниць техніки. При цьому охочих допомогти на обмеженій ділянці руйнувань так багато, що додаткової допомоги не потрібно. Вистачає і рук, і техніки.

Станом на зараз робиться все максимально можливе, працюють абсолютно без жодних перепочинків. Одні рятувальники міняють інших. Тому ця робота буде продовжуватись допоки ми не зможемо сказати собі, що ми зробили все, що змогли, і спасли всіх, кого могли,

– підкреслив Смірнов.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, рятувальники уже змогли розібрати приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.