Станом на день 15 січня на місці зруйнованого будинку в Дніпрі перебувають бригади рятувальників. Вони розбирають завали та шукають тіла загиблих. Водночас родичі померлих, близькі та просто небайдуже містяни несуть до місця трагедії квіти та дитячі іграшки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Вічна пам'ять загиблим дніпрянам

Очевидно, що Україна ніколи не пробачить державі-терористці Росії цей та інші обстріли цивільної інфраструктури, через які уже загинули тисячі невинних людей від початку повномасштабного вторгнення.

Ситуація поблизу зруйнованої багатоповерхівки станом на 15 січня: дивіться відео

Квіти на іграшки поблизу обстріляного будинку в Дніпрі: дивіться ролик

Приносячи квіти та іграшки, жителі міста демонструють свою скорботу та співчуття рідним та загиблим дніпрян, які відійшли на той світ внаслідок цього обстрілу.

Зворушливі кадри квітів та іграшок поблизу зруйнованого будинку: переглядайте світлини із соцмереж

24 Канал висловлює співчуття усім близьким людей, які загинули через атаку Росії на Дніпро та інші міста нашої держави

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Росія – терористична держава: наслідки обстрілу Дніпра