У суботу, 14 січня, терористична держава, що є нашою сусідкою, вчергове запустила десятки повітряних цілей, аби повністю знищити українську енергетичну інфраструктуру. Одна з 5 ракет Х-22 влучила в будинок у Дніпрі, через що загинуло чимало людей, зокрема дві подруги.

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Проходили повз будинок

Відомо, що під час цієї атаки жінки не перебували у багатоповерхівці, а всього проходили повз неї. Друг загиблої Ольги Усової та військовий Андрій Біляк на своїй сторінці у фейсбуку зазначив, що у жінки є маленький син та чоловік. Працювала Ольга стоматологинею та волонтерила.

Не можу в це повірити... Біль і сльози. Дніпро. Волонтер, високопрофесійна стоматологиня Ольга Усова, яка була моїм лікарем після нашої ротації, — вже на небі... Залишився сиротою маленький синочок із татом, так само як і в її подруги Ірини Саламатенко, яка теж загинула,

– написав Біляк.

Окрім того, він констатував, що Ольга була дуже доброю, розумною та щирою дівчиною. Вона допомагала Збройним Силам і всім, кому тільки могла.



Волонтерка та медикиня Ольга Усова / Фото зі соцмереж



Загибла Ірина Саламатенко / Світлина зі соцмереж

Оля залишила по собі світлу пам'ять, а Росія — це назавжди Мордор, який має бути стертий з лиця землі,

– заакцентував чоловік.

Окрім того, у Координаційному штабі волонтерів Дніпра також підкреслили, що двох подруг вбила саме Росія, та опублікували їхню спільну світлину.



Дві загиблі найкращі подруги / Фото зі соцмереж

Зверніть увагу! Підтримати сім'ї загиблих жінок, можна пожертвувавши гроші на карти чоловіків Ольги Усової та Ірини Саламатенко.

4731 2196 4895 8563 – Едуард Усов;

4441 1144 4516 0235 – Саламатенко Ігор.

Редакція 24 Канал висловлює співчуття усім рідним та загиблим внаслідок чергової масованої атаки.

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