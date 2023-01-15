Це спричинило смерть понад 20 людей, серед яких – 15-річна дівчина. У результаті влучання зруйновано під'їзд будинку, ще понад 70 людей отримали поранення.

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Як відреагував Резніков

Міністр оборони України прокоментував терористичний удар по Дніпру. Він заявив, що окупанти вкотре порушили один з основних принципів гуманітарного права.

Резніков наголосив, що усі винні будуть неодмінно покарані. Росія відповість за всі свої злочини проти українського народу.

"Я просто виконував наказ" не виправдає вас, військові злочинці. Доведено Нюрнбергом,

– зазначив міністр.

Довідково. Нюрнберзький процес – міжнародний судовий процес, який проводився альянтами проти представників Третього Рейху за підготовку та здійснення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни.

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