У суботу, 14 січня 2023 року, російські окупанти обстріляли житловий будинок в Дніпрі. Наступного ж дня у мережі з'явились імена усіх 44 ворожих військовослужбовців 52 гвардійського полку Росії, які причетні до цього терористичного акту.

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Дані про російських терористів, що обстріляли Дніпро

Власне, встановити особи окупантів вдалось OSINT-спільноті Molfar в результаті розслідуванні. В організації констатували, що прагнули знайти відповідальних за реалізацію теракту на рівні виконавців.

Нашою метою було встановити командирів екіпажів стратегічних бомбардувальників, які здійснювали пуски ракет, і льотчиків що в момент пуску сиділи за штурвалами,

– зазначили у Molfar.

Окрім того, там закцентували, що знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу. Зокрема, тих осіб, які заправляв літаки та ракети перед пуском. Водночас додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов'язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу.

На світлині нижче ви можете ознайомитись з іменами та короткою інформацією про цих 44 воєнних злочинців 52 гвардійського полку. Очевидно, на них у недалекому майбутньому очікує воєнний трибунал.



Хто винен в обстрілі багатоповерхівки в Дніпрі / Картинка OSINT-спільноти Molfar

Відомо, що командиром цього гвардійського полку є Тимошин Олег Євгенович. У вересні 2021 року він отримав нагороду для авіаполку Шайковки "За особливі заслуги перед Калузькою областю" та відкрив меморіальну дошку на згадку про загиблих льотчиків.

Окрім того, варто зауважити, що у цьому полку чимало військових мають судимість. Зокрема, льотчик Поцелуєв Євген Миколайович. Він перебуває у базі "Росія кримінал лице 2016" та у списках "антикредиторів 2016".

Також окремо слід згадати про Скворцова Олексія Геннадійовича, який є майором та у червні 2020 представляв аеродром "Шайковка" під час параду Перемоги. У цього військового була заборгованість у розмірі 70 тисяч рублів. Не дивно, якщо він вирішив її погасити за ті гроші. які Путін йому дасть за те, що він вбиває мирних громадян нашої держави.

Зверніть увагу! Детально прочитати про кожного його військового ви можете у матеріалі за посиланням. На сторінці, зокрема, вказані соцмережі та інші особисті контакти ворожих війскових.

Ми ідентифікували всіх осіб, причетних до терористичного обстрілу житлової будівлі у місті Дніпро: це командири екіпажів, льотчики, технічні співробітники, штабні працівники та просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото як імовірні колишні, або резервні військові цього гвардійського полку,

– наголосили в Molfar.

Слід сказати, що голова територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан також констатував, що до цього теракту в причетний 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк Росії.

Окрім того, це підтвердили в Офісі Генпрокурора і зазначили, що ця атака – не просто воєнний злочин, а злочин проти людяності, адже супроводжується він масштабним вбивством мирних громадян України.

️Нагадаємо, що цей самий авіаційний полк скоїв терористичний обстріл торгового центру "Амстор" в Кременчуці 27 червня 2022 року. Внаслідок цього загинула 21 людина.