На цьому наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, жертв внаслідок ракетної атаки по місту 14 січня може бути понад 50.

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Обшукують кожен сантиметр

Про це Борис Філатов розповів в інтерв'ю журналісту Василю Голованову. За словами міського голови, шанси знайти когось під завалами близькі до нуля. Причиною цього є холод уночі, а також горіння ракетного палива.

"На цей час 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", – заявив Філатов.

Міський голова зазначив, що у планах рятувальників – обстеження даху будинку. Вони припускають, що від вибухової хвилі туди могло викинути тіла.

Ну давайте так. За попередніми оцінками, жертв буде 50+,

– додав він.

Зеленський закликав встановити усіх причетних

На цьому глава держави наголосив під час наради, яка стосувалася ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Він зазначив, що наразі тривають слідчі дії. Їхня мета – з'ясувати всі обставини, а також встановити всіх причетних до теракту, який скоїла Росія.

Ми обов'язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього й інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності,

– наголосив Зеленський.