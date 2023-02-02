Известно, что эта трагедия произошла около 21:30, 1 февраля, и под завалами дома оказались мирные граждане. По словам главы государства, этот инцидент является очередным доказательством того, что Украина граничит с государством, олицетворяющим мировое зло.

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Есть погибшие и раненые

Как отметил Зеленский, этот обстрел многоэтажки является не повторением истории, а ежедневной реальностью, с которой, к сожалению, вынуждены сталкиваться украинцы из-за войны.

Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, территориально граничащие с абсолютным злом,

– констатировал он.

В то же время, он констатировал, что наше государство должно преодолеть российских захватчиков, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что всех виновных обязательно привлекут к ответственности – то есть помилования они не заслуживают.

Обратите внимание! По состоянию на 00:00, 2 февраля известно по меньшей мере о 2 погибших и 8 раненых в результате этого обстрела. В то же время на месте работают все необходимые службы и происходит временное переселение людей. Медики оказывают помощь раненым, а спасатели разбирают завалы.



Что делать в случае завала дома / Картинка 24 Канала

Удар по жилому дому в Днепре

К этой теме напомним, что 14 февраля россияне обстреляли Днепр и попали крылатой ракетой Х-22 в многоэтажку города: