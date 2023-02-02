К сожалению, в результате атаки есть раненые. Все подробности прилета уточняют. Об этом информирует 24 Канал.

Важно Скандальная ракета: что известно об "Искандер-К", из которого Россия ударила по Краматорску

Оккупанты ударили по Краматорску

Предварительно, в Краматорске прилетело в 100 метрах от детской больницы и возле того дома, который уничтожили оккупанты 1 февраля.

Зафиксировано попадание двух вражеских ракет. По информации 24 Канала, есть по меньшей мере 3 раненых.

Кстати, ракетный удар также подтвердил городской голова Александр Гончаренко.

"Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!" – подчеркнул мэр.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Краматорск снова вздрогнул от взрывов – россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова – по центру города, по жилой застройке.

По предварительной информации, есть раненые среди гражданских. Детальнее – позже,
– рассказал глава региона.


Оккупанты снова ударили ракетами по Краматорску / фото Павел Кириленко

Ракетный удар по Краматорску 1 февраля: что известно

  • 1 февраля оккупанты ударили ракетой по жилому дому в центре Краматорска. Здание полностью разбито, рухнули два подъезда, там много погибших и травмированных.
  • Известно о 3 погибших, 8 раненых (2 в тяжелом состоянии), 13 – обратились за медицинской помощью.
  • Местные власти сообщили, что полностью разрушен не один подъезд, 8 близлежащих домов имеют существенные повреждения.
  • В настоящее время спасательные работы продолжаются. Спасатели до сих пор ищут женщину под завалами.
  • Кстати, российские террористы нанесли удар ракетой "Искандер-К".
  • Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар. Он заявил, что этот инцидент является частью ежедневной реальности жизни украинцев.
  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что из-за ракетного удара полностью уничтожен подъезд дома, а из-под завалов слышали крики.
  • Отметим, когда появились сообщения о взрывах в Краматорске, российские пропагандисты сразу начали заявлять об "успешном ударе" по якобы боекомплекту.
  • Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что это подлый и циничный удар России, ведь это центр города.