Россияне ударили по четырехэтажке Краматорска, уже известно о двух погибших. Ниже 24 Канал обнародовал жуткие кадры последствий удара по дому в Краматорске.

Важно Очередной теракт против украинцев: все, что известно об ударе баллистической ракеты по Краматорску

Работники ГСЧС сообщили, что сейчас только 30 процентов завалов разобрали. Еще ищут по меньшей мере одного человека, который мог быть в доме.

Местные признались в комментариях 24 Канала, что взрыв прогремел в 21:50, после чего они сразу услышали шум самолета. "Обычно самолеты вместе летают, в паре, однако вчера был только один, который, вероятно, и нанес ракетный удар по дому", – предположил один житель.

Местные власти сообщили, что полностью разрушен не один подъезд, 8 домов рядом имеют существенные повреждения.

Это подлый и циничный удар России, ведь это центр города, здесь живет только гражданское население.

– подчеркнул глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

Жуткие кадры разрушенного дома в Краматорске / Фото 24 Канала



Сколько побигших и травмированных

Уже известно, что в результате обстрела погибли 2 человека, еще двух человек удалось спасти. Травмы получили 22 человека, из них 8 – госпитализированы в больницу. "Один человек находится в тяжелом состоянии, его реанимировали в Днепр. Делается все возможное, чтобы этому человеку спасти жизнь", – объяснил Кириленко.

Правоохранители сообщили, что оккупанты террористы нанесли удар ракетой "Искандер-К". На месте трагедии продолжают работать все соответствующие службы, местные тоже помогают разбирать завалы.

Смотрите последствия удара по дому в Краматорске: видео 24 Канала



Реакция властей и россиян

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что из-за этого удара полностью уничтожен подъезд дома, а из-под завалов вечером слышали крики.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу отреагировал на теракт в Краматорске. Он констатировал, что этот инцидент – это часть ежедневной реальности жизни украинцев. Глава государства подчеркнул, что мы боремся против государства, олицетворяющего всемирное зло.

В то же время российская пропаганда после удара по Краматорску заявила об успешной атаке. Однако со временем, когда стало понятно, что под прицел попал дом мирных людей, пропагандисты начали писать, что, мол, "во всем виновата украинская ПВО".

Важно! Совсем недавно произошел теракт в Днепре – это было 14 января. В результате атаки кафиров погибли 46 человек и около 80 получили ранения. Заметим, что захватчики атаковали жилой дом крылатой ракетой Х-22.