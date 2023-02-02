Скриншоты из российских телеграмм-каналов опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. Сообщения пропагандистов полностью отражают сущность врага.

Обратите внимание В Краматорске разбирают завалы разрушенного дома: жуткие фото

Как россияне "сожглись"

Итак, ситуация первая. Около 21:50 в Краматорске раздается взрыв. В сети появляются первые нечеткие фото с последствиями прилета. Пропагандисты сразу публикуют их и пишут об "успешном ударе по боекомплекту" в Краматорске, при этом абсурдно называют украинский город "временно оккупированным" нашим государством.



Первые сообщения россиян об ударе по Краматорску / Скриншот

Ситуация следующая. После удара становится известно, что российская ракета попала в жилой дом и убила не менее 2 мирных жителей Краматорска и еще 8 пострадали. Люди могут еще находиться под завалами, идет поисково-спасательная операция. И вот пропагандисты решили начать отмывать кровь из своих рук и пустили в ход старую методику о якобы "украинской ПВО", ракета которой "снесла" почти весь дом в Краматорске.

Как россияне пытаются переложить ответственность за ракетный удар / Скриншот

Ракетный удар по дому в Краматорске: что известно по состоянию на полночь 2 февраля

Россияне нанесли ракетный удар вечером 1 февраля по центру Краматорска и попали в жилой дом, полностью разрушив большую его часть. Спасатели, коммунальщики и правоохранители разбирают завалы и ищут тех, кто потенциально может там находиться. По данным ГСЧС, под завалами около десятка человек.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт и подчеркнул, что Украина граничит с абсолютным злом, поэтому мы должны преодолеть его и свести к нулю вероятность повторения таких трагедий.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что почерк террористов – неизменен. Омбудсман вспомнил об уничтоженном россиянами жилом доме в Днепре 14 января, из-за чего погибли 46 мирных жителей, а еще 80 – получили ранения