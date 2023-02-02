Скриншоти з російський телеграм-каналів опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. Повідомлення пропагандистів цілком відображають сутність ворога.

Зверніть увагу У Краматорську розбирають завали зруйнованого будинку: моторошні фото

Як росіяни "спалились"

Отож, ситуація перша. Близько 21:50 у Краматорську лунає вибух. У мережі з'являються перші нечіткі фото з наслідками прильоту. Пропагандисти одразу публікують їх і пишуть про "успішний удар по боєкомплекту" в Краматорську, при тому абсурдно називають українське місто "тимчасово окупованим" нашою державою.



Перші повідомлення росіян про удар по Краматорську / Скриншот

Ситуація наступна. після удару стає відомо, що російська ракета влучила в житловий будинок і вбила щонайменше 2 мирних мешканців Краматорська і ще 8 постраждали. Люди можуть ще перебувати під завалами, триває пошуково-рятувальна операція. І от пропагандисти вирішили почати відмивати кров зі своїх рук і пустили в хід стару методичку про нібито "українську ППО", ракета якої "знесла" майже весь будинок у Краматорську.

Як росіяни намагаються перекласти відповідальність за ракетний удар / Скриншот

Ракетний удар по будинку в Краматорську: що відомо станом на опівніч 2 лютого

Росіяни завдали ракетного удару ввечері 1 лютого по центру Краматорська і влучили в житловий будинок, повністю зруйнувавши більшу його частину. Рятувальники, комунальники та правоохоронці розбирають завали і шукають тих, хто потенційно може там перебувати. За даними ДСНС, під завалами біля десятка людей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий російський теракт та наголосив, що Україна межує з абсолютним злом, тому ми повинні здолати його і звести до нуля ймовірність повторення таких трагедій.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що почерк терористів – незмінний. Омбудсман згадав про знищений росіянами житловий будинок в Дніпрі 14 січня, через що загинули 46 мирних мешканців, а ще 80 – зазнали поранень