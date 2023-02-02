К сожалению, в результате удара есть погибшие и раненые. Спасательные работы продолжаются.

Важно Скандальная ракета: что известно об "Искандер-К", из которого Россия ударила по дому в Краматорске

Под завалами в Краматорске до сих пор ищут женщину

Как рассказал мэр Александр Гончаренко, по состоянию на 11:00 известно о 3 погибших, 8 раненых (2 в тяжелом состоянии), 13 – обратились за медицинской помощью.

Ищем еще женщину. Буду информировать об изменениях. Со всеми на связи. Работают абсолютно все со вчерашнего вечера,

– отметил городской голова.

Последствия ракетного удара в Краматорске / фото Александр Гончаренко

Разрушенный дом расположен на улице Марата: смотрите карту

Ракетный удар по Краматорску: что известно

Захватчики ударили по четырехэтажке Краматорска примерно в 21:30 в первый день февраля.

В ГСЧС сообщали, что на 07:00 2 февраля в результате обстрела погибли 3 человека, еще двоих удалось спасти. Травмы получили 18 человек, из них 8 – госпитализированы в больницу.

В Национальной полиции заявили, что российские террористы нанесли удар ракетой "Искандер-К".

На месте трагедии продолжают работать все соответствующие службы и им помогают разбирать завалы местные жители.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар. Он заявил, что этот инцидент является частью ежедневной реальности жизни украинцев. Глава государства подчеркнул, что мы боремся против государства, олицетворяющего всемирное зло.



Что делать в случае завала дома / 24 Канал