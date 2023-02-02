На жаль, внаслідок удару є загиблі та поранені. Рятувальні роботи тривають.

Важливо Скандальна ракета: що відомо про "Іскандер-К", з якого Росія вдарила по будинку в Краматорську

Під завалами у Краматорську досі шукають жінку

Як розповів мер Олександр Гончаренко, станом на 11:00 відомо про 3 загиблих, 8 поранених (2 у важкому стані), 13 – звернулись за медичною допомогою.

Шукаємо ще жінку. Буду інформувати про зміни. Зі всіма на зв’язку. Працюють абсолютно всі зі вчорашнього вечора,

– зазначив міський голова.

Наслідки ракетного удару у Краматорську / фото Олександр Гончаренко

Зруйнований будинок розташований на вулиці Марата: дивіться карту

Ракетний удар по Краматорську: що відомо

Загарбники вдарили по чотириповерхівці Краматорська приблизно о 21:30 у перший день лютого.

У ДСНС повідомляли, що на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу загинули 3 людини, ще двох осіб вдалося врятувати. Травми отримали 18 осіб, з них 8 – госпіталізували до лікарні.

У Національній поліції заявили, що російські терористи завдали удару ракетою "Іскандер-К".

На місці трагедії продовжують працювати працюють всі відповідні служби та їм допомагають розбирати завали місцеві жителі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар. Він заявив, що цей інцидент це частина щоденної реальності життя українців. Глава держави наголосив, що ми боремось проти держави, яка уособлює всесвітнє зло.



Що робити у разі завалу будинку / 24 Канал