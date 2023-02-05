На жаль, внаслідок влучання поранились люди. За даними Харківської обласної прокуратури, атакували місто ракетами С-300, інформує 24 Канал.

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Які наслідки атаки по Харкову

За даними слідства, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району міста Харкова,

– розповіли в прокуратурі.

За їхніми даними, російські загарбники влучили:

однією ракетою – в п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдали серйозних руйнувань;

другою – біля житлового будинку.

Внаслідок атаки по вишу постраждав охоронець, внаслідок удару по житловому будинку – мешканці – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

Росія атакувала Харків 5 лютого / Фото Ганни Черненко для 24 Каналу

Через атаку Харківська обласна прокуратура почала досудове розслідування справи за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії.

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