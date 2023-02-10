Причиною повітряної тривоги став політ літака ДРЛО А-50У. Його ворог підіймає в небо для того, щоб вивідати цілі для удару.

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Ворог готується до масованої атаки

На жаль, росіяни надзвичайно непередбачувані. Тож очікувати на ракетний удар можна у будь-який момент. Так, о 08:30 моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про те, що у небо над Білоруссю підняли літак ДРЛО А-50У. Його задача – виявляти цілі для майбутніх ракетних атак ворога.

Вже о 08:33 моніторингова група Monitor повідомила про зліт ще й МіГ-31К. Нагадуємо, що це ракетоносій "Кинджалів". А ці гіперзвукові ракети Україна просто не має чим збивати. Саме тому й лунають повітряні тривоги, адже ніхто не знає, куди та коли може прилетіти.

Як зазначив глава Одеської ОВА Максим Марченко, у повітрі перебуває авіація ворога, а в морі – ракетоносії "Калібрів". За його словами, окупанти вже здійснили пуски ракет. Тож він попередив, що повітряна тривога буде тривалою та попрохав не ігнорувати сирени, залишаючись в укриттях.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що на бортах літаків стратегічної авіації налічується близько 20 ракет. О 08:40 Monitor додав, що пуски ракет літаками Ту-95МС відбувалися у режимі радіомовчання.

Глава Дніпропетровської обласної військової ради Микола Лукашук також підтвердив запуск ракет. Він нагадав про правила безпеки. Крім того, закликав не знімати та не викладати у мережу нічого. Мовиться про роботу ППО, прильоти та інше, що може зіграти на руку ворогові.