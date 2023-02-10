Одна з російських ракет впала та не зірвалась біля автобусної зупинки у Львівській області. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема.
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Що відомо про наслідки атаки по Львівщині
У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням,
– заявив Максим Козицький.
За його словами, рух для автомобілів та іншого транспорту перекрили. За словами глави ОВА:
- патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне;
- автівки, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки. Тобто на дорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська.
Що відомо про атаку росіян по Львівщині
- Орієнтовно о 10:23 глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що 4 російські ракети вилетіли у напрямку Західної України.
- Згодом вибухи та роботу ППО фіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській областях. Також вибухи були у Хмельницькому.
- Орієнтовно о 10:48 глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Львівській області працює протиповітряна оборона. Станом на 10:55 мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи та роботу ППО у Львові.
- Згодом міський голова уточнив, що, завдяки роботі наших сил ППО у Львові прильотів не було.