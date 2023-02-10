Одна з російських ракет впала та не зірвалась біля автобусної зупинки у Львівській області. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема.

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Що відомо про наслідки атаки по Львівщині

У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням,

– заявив Максим Козицький.

За його словами, рух для автомобілів та іншого транспорту перекрили. За словами глави ОВА:

патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне;

автівки, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки. Тобто на дорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Що відомо про атаку росіян по Львівщині