Пролунали вибухи близько 10:54. Місцева влада запевняє, що в області працює ППО.

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У Львові пролунала низка вибухів

Як зазначив глава Львівської ОВА Максим Козицький о 10:48, в області працює ППО. Гучні вибухи у самому Львові чули близько 10:54. Через хвилину це підтвердив міський голова та також наголосив на роботі протиповітряної оборони.

Зауважимо, що журналісти 24 Каналу нарахували близько 7 вибухів. Очікуємо на підтвердження відповідної інформації від місцевої влади. Вас же закликаємо не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО. Якщо ж така спокуса виникла, то не викладайте матеріали у соціальні мережі. Не будьте спільниками ворога!

Об 11:17 Максим Козицький попередив мешканців області. Він наголосив, що можуть бути проблеми з постачанням електроенергії.

У Хмельницьку теж пролунав вибух

За словами глави ОВА Сергія Гамалія, внаслідок вибуху частина міста залишається без світла. Він також попередив про те, що можуть бути збої у постачанні води.

Крім того, високопосадовець закликав людей не покидати укриттів. Нагадуємо, що ризик ракетного удару все ще зберігається. Тож доти, поки не буде сигналу про відбій, ні в якому разі не покидайте укриттів. Це може врятувати вам життя.