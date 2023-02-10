Про це об 11:05 написав очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він зазначив, що інформація оновлюватиметься.

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"В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом", – сказав Гамалій.

Згодом місцеві джерела повідомили про повторні вибухи у місті.

Де ще лунали вибухи

Мер міста Андрій Садовий та очільник Львівської ОДА Максим Козицький підтвердили роботу ППО. Загалом у місті було чутно до 10 вибухів. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук також повідомила про роботу ППО на Прикарпатті.