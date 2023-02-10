Об этом в 11:05 написал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
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"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях. Детали со временем", – сказал Гамалий.
Силы ПВО сбили 2 вражеских цели, но есть 1 попадание
Впоследствии местные источники сообщили о повторных взрывах в городе. В Хмельницкой ОВА рассказали, что силы ПВО сбили крылатую ракету и дрон-камикадзе.
К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкого общества. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Подсчитывают материальный ущерб, – сообщил Гамалий
Где еще звучали взрывы
Мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердили работу ПВО. Всего в городе было слышно до 10 взрывов.
Во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении. Оставайтесь в укрытие, – написал Козицкий.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также сообщила о работе ПВО на Прикарпатье.
Российские ракеты вышли за границу Украины
Во время массированной атаки по Украине 2 российские ракеты пересекли границу с Молдовой. Об этом сообщил генерал Валерий Залужный.
"Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря", – рассказал Залужный.