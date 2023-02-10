Про найголовніші події, які відбуваються 10 лютого, розповідає 24 Канал. Триває 352 день повномасштабної війни Росії проти України.

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04:47 У Monitor повідомили про вибухи в Запоріжжі.

04:43 Олег Синєгубов зазначив, що на Харківщині окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано близько 10 вибухів. У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби.

04:36 Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог цілить по об'єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Інформацію про жертв та руйнування уточнюється. Міські служби та ДСНС вже працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

04:20 За даними Monitor, по Харкову випустили щонайменше 10 ракет. Унаслідок ворожих прильотів виникли пожежі, в деяких районах перебої зі світлом.

04:15 На Дніпропетровщині та Запоріжжі повідомили про вибухи. За попередньою інформацією, в Запорізькій області сили ППО успішно збили 2 ракети. Також повітряне командування "Схід" підтвердило успішне збиття ворожих цілей на Дніпропетровщині й опублікувало коротке відео зі збитими уночі дронами. Повідомили про щонайменше одну збиту ракету.

04:11 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстрілюють область.

04:00 У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували крилатими ракетами "Калібр" та ракетами С-300. Також була зафіксована активність авіації.