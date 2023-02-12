Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, об искаженном восприятии реальности отдельными россиянами свидетельствует интервью CNN с пленными вагнеровцами.

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Бывшие российские заключенные после разговоров с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным всерьез верили в то, что идут воевать с поляками и немцами. А украинцев на фронте уже вроде бы нет – якобы сбежали или погибли.

Искаженное восприятие мира присуще не только российским заключенным, но и другим жителям России.

"Мы недооцениваем замкнутость информационного пространства России. Единственное, что там еще пробивается – это телеграмм-каналы", – сказал политический эксперт.

Большинство россиян хотят читать о "победах"

Однако, по его словам, у россиян много своих телеграмм-каналов, в которых информация о так называемой "спецоперации" в Украине подается в победном контексте. Однако, как отметил политический эксперт, жители России читают и украинские источники информации.

Небольшое количество россиян знают, что происходит на самом деле. Но большинство хочет читать о победах своей армии. Они видят и слышат то, что хотят,

– сказал Клочок.

Как отметил политический эксперт, львиная доля россиян черпает информацию фактически лишь из одного источника – российской пропаганды.

"Им скармливают готовый информационный продукт, который они легко проглатывают", – отметил Клочок.

Он добавил, что те из россиян, кто читает несколько источников и анализирует информацию, пытаются избежать мобилизации. Они бегут за границу или куда-нибудь в деревни, где их не смогут призвать в армию.

Стрим Ирины Узловой и Валерия Клочка: смотрите видео

Почему Пригожин вербует на войну именно заключенных

В то же время кремлевские власти делают ставку именно на ту часть населения, у которой "недалекий ум".

Такие люди не способны анализировать. Также используют заключенных. Почему Пригожин побежал вербовать наемников именно в тюрьму? Потому что люди находятся там в ограниченном информационном пространстве,

– рассказал Клочок.

По словам политического эксперта, мобилизационный ресурс в России составляет 25 миллионов. Однако определенная часть этих людей будет стремиться избежать участия в войне, убегая за границу или откупившись от призыва.

"А вот социально незащищенных людей пытаются мобилизовать. В России благодаря пропаганде пытаются выдернуть ту часть населения, которая будет готова идти воевать", – сказал Клочок.

Он добавил, что руководству страны-агрессора вообще безразлично, что будет с этими людьми дальше.

Российская пропаганда: последние заявления