Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, про викривлене сприйняття реальності окремими росіянами свідчить інтерв'ю CNN з полоненими вагнерівцями.

Дивіться також Плач і нарікання на могилі: через авто загиблого окупанта почався суд між його мамою та дружиною

Колишні російські в'язні після розмов з власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним серйозно вірили у те, що йдуть воювати з поляками й німцями. А українців на фронті вже нібито немає – буцімто втекли або загинули.

Викривлене сприйняття світу притаманне не лише російським в'язням, а й іншим жителям Росії.

"Ми недооцінюємо замкнутість інформаційного простору Росії. Єдине, що там ще пробивається, – це телеграм-канали", – сказав політичний експерт.

Більшість росіян хочуть читати про "перемоги"

Однак, за його словами, у росіян є багато своїх телеграм-каналів, у яких інформація про так звану "спецоперацію" в Україні подається у переможному контексті. Втім, як зазначив політичний експерт, жителі Росії читають і українські джерела інформації.

Невелика кількість росіян знають, що відбувається насправді. Але більшість хоче читати про перемоги своєї армії. Вони бачать і чують те, що хочуть,

– сказав Клочок.

Як зазначив політичний експерт, левова частка росіян черпає інформацію лише фактично з одного джерела – російської пропаганди.

"Їм згодовують готовий інформаційний продукт, який вони легко ковтають", – зауважив Клочок.

Він додав, що ті з росіян, хто читає кілька джерел і аналізує інформацію, намагаються уникнути мобілізації. Вони тікають за кордон або кудись у села, де їх не зможуть призвати до війська.

Стрім Ірини Узлової та Валерія Клочка: дивіться відео

Чому Пригожин вербує на війну саме в'язнів

Водночас кремлівська влада робить ставку саме на ту частину населення, яка має "недалекий розум".

Такі люди не здатні аналізувати. Також використовують ув'язнених. Чому Пригожин побіг вербувати найманців саме у в'язниці? Тому що люди перебувають там в обмеженому інформаційному просторі,

– розповів Клочок.

За словами політичного експерта, мобілізаційний ресурс в Росії становить 25 мільйонів. Однак певна частина з цих людей прагнутиме уникнути участі у війні, втікаючи за кордон або відкупившись від призову.

"А от соціально незахищених людей намагаються мобілізувати. У Росії завдяки пропаганді намагаються висмикнути ту частину населення, яка буде готова йти воювати", – сказав Клочок.

Він додав, що керівництву країни-агресорки взагалі байдуже, що буде з цими людьми далі.

Російська пропаганда: останні заяви