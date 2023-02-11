Можна вічно спостерігати за багатьма процесами. Серед них те, як родичі померлих на війні загарбників ділять між собою виплати. Про черговий курйоз та приклад морального деграданства, що трапився в Росії, розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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"Війна за машину"

Зауважимо, що окупант, через якого розпочалась сварка між його матір'ю та дружино, помер ще 9 березня 2022 року. Судовий процес стосовно цієї справи розпочався наприкінці січня 2023 року – до того громадянки держави-терористки, вочевидь, хотіли все владнати самостійно, однак це вже тоді було "справжньою війною".

Після 3 травня у мене розпочалась "нова війна". Війна зі жінкою мого сина. Вона отримала 6 мільйонів 700 тисяч рублів, як і я. Але їй цього бракнуло. Вона вирішила також машину сина відсудити,

– сказала мама росіянина, що зараз на концерті Кобзона.

Вона зазначила, що розуміє, що це авто купило подружжя спільно, але віддавати його не буде, оскільки, на її думку, "мають бути якісь високі чесноти" в людях. Навряд, звісно, вона розуміє, про що говорить.

Мати окупанта над його могилою нарікає на невістку через авто: дивіться відео з російських ЗМІ

В Росії все стабільно погано

До цієї теми можемо лише пригадати інші "курйози", що траплялись на території ворожої держави.