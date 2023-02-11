Можно вечно наблюдать за многими процессами. Среди них то, как родственники умерших на войне захватчиков разделяют между собой выплаты. Об очередном курьезе и примере случившегося в России морального деграданства рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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"Война за машину"
Заметим, что оккупант, из-за которого началась ссора между его матерью и женой, умер еще 9 марта 2022 года. Судебный процесс по этому делу начался в конце января 2023 – до того гражданки государства-террориста, очевидно, хотели все уладить самостоятельно, однако это уже тогда было "настоящей войной".
После 3 мая у меня началась "новая война". Война с женщиной моего сына. Она получила 6 миллионов 700 тысяч рублей, как и я. Но ей этого не хватило. Она решила также машину сына отсудить,
– сказала мама россиянина, что сейчас на концерте Кобзона.
Она отметила, что понимает, что этот автомобиль купили супруги совместно, но отдавать его не будет, поскольку, по ее мнению, "должны быть какие-то качества" в людях. Вряд ли, конечно, она понимает, о чем говорит.
Мать оккупанта над его могилой сетует на невестку из-за автомобиля: смотрите видео из российских СМИ
В России все стабильно плохо
К этой теме мы можем только вспомнить другие "курьезы", случавшиеся на территории враждебного государства.
- Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин решил в интервью заявить, что его вроде бы элитным бойцам удастся "захватить" не только всю Украину, но и Европу. Однако на это нужно время – "минимум три года".
- Это высказывание можно расценить только как очередную порцию маразма от одного из рупоров кремлевской пропаганды, ведь за столько месяцев широкомасштабной войны оккупантам не удалось добиться никаких результатов на поле боя.
- Кроме того, в медийном пространстве снова появился бывший президент России Дмитрий Медведев. Он решил прокомментировать визит Зеленского за границу, однако в очередной раз "пригрозил" Западу, сказав, что Европа в недалекой перспективе "распадется". Мало это все очень неубедительный вид.