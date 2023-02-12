Однак вибір у в'язнів невеликий – або ти йдеш вмирати в бою, або тебе розстрілюють за відмову брати участь у бойових діях. Про це розповіли полонені найманці, яким дозволили поспілкуватися з журналістами.

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Найманці гинули десятками

Найманці ПВК "Вагнера" розповіли про колосальні втрати у боях. Один із полонених був учасником штурмів Білогорівки на Луганщині. З 90 осіб у штурмовій групі, 60 загинули одразу при першій же спробі прорвати українські позиції. Ще кілька зазнали поранень.

Якщо одна група не має успіху, одразу надсилається інша. Якщо друга спроба невдала – відправляють іншу групу,

– каже полонений.

Інший окупант 5 днів брав участь у штурмових діях на межі Луганської та Донецької областей. Їх відправили замінованими лісами у штурм, але з 10 найманців 7 одразу ж підірвалися. Туди щодня кидали підкріплення у вигляді інших найманців, але й ті гинули, а допомоги пораненим не давали – вони мали робити це самі.

Так тривало кілька тижнів. Тому обоє найманців кажуть, що у них залишався тільки один інстинкт – вижити. Іти через мінні поля фактично на українську артилерію вони не хотіли, але якби не виконували наказ – їх би і так убили.

Один чоловік залишився на позиції, він був дуже наляканий, це був його перший штурм. Отримали наказ бігти вперед. Але чоловік сховався під деревом і відмовився. Про це доповіли командуванню, і все. Його відвезли за 50 метрів від бази. Він копав собі могилу, а потім розстріляли,

– розповів полонений.

Інший полонений розповів, що його командир також отримав наказ про ліквідацію тих, хто не хоче йти воювати. І якщо цього не зробити, то потім вб'ють і тих, хто не ліквідував відмовника.

Думали, що йдуть воювати з поляками та німцями

Обоє полонених були завербовані наприкінці літа минулого року, коли Пригожин особисто їздив по колоніях, щоб знайти "бійців" для ПВК "Вагнера". Один із найманців був засуджений за вбивство і мав відсидіти ще 10 років. "Кухар Путіна" пообіцяв усім в'язням, що якщо вони пів року триматимуть другу лінію оборони, то отримають і гроші, і помилування. Тому й багато хто погодився.

В основному Пригожин віддавав перевагу засудженим за вбивство та грабіж. Особливих вимог до найманців не було. Однак один із полонених каже, що деяких завербованих призначили командирами, при тому, що вони нічого не знають у військовій справі й поводитися зі зброєю не вміють.

Після нетривалих навчань найманців відправили "тримати другу лінію" і тоді вони побачили, що їх обманули, адже відправили на штурм. Пригожин настільки промив мізки найманцям, що вони серйозно вірили у те, що йдуть воювати з поляками й німцями, а українців на фронті вже нібито немає – буцімто втекли або загинули. Яким же було їхнє здивування, коли вони зрозуміли, що їх обманули не раз.

Ми думали, що будемо воювати з поляками і різними найманцями. Німцями. Ми не думали, що там хтось залишився в українській армії. Ми думали, що вони залишили країну,

– каже полонений.

Тепер же найманці кажуть, що полон став полегшенням для них. Однак не приховують – хочуть повернутися у Росію, але воювати більше не хочуть.