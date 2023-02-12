Тіла "вагнерівців" везуть під Москву цілими вантажівками. Відповідна інформація вже з’явилася у російських ЗМІ, інформує 24 Канал.

До речі Росіянка відмовилася від чоловіка-вагнерівця, бо вже отримала "похоронні" 5 мільйонів

Під Москвою знайшли таємне поховання "вагнерівців"

В одній із соцмереж повідомили, що жителі селища Фрянове Московської області виявили поховання 22 загиблих "вагнерівців". Так, могили знайшли біля цвинтаря села Маврине. Їх оформили з вінком-триколором і вінком з емблемою, схожою на "Вагнер", а посередині хрест.



Таємне поховання "вагнерівців" / Скриншот



Загиблі "вагнерівці" / Скриншот

Як виявилось, усі загиблі – це чоловіки різних років народження. Вони померли у період з жовтня 2022 року по січень 2023-го.

Окрім цього, росЗМІ повідомили, що "вагнерівці" переправляють тіла своїх вояк за допомогою далекобійників у вантажівках. На одній із російських бірж виявили таке замовлення: "Вага – 6 тонн, об'єм 82 кубометри. Вантаж 200".

Як стало відомо, вантаж потрібно було забрати у Ростовській області та відвезти до Балашихи. За це платять 60 тисяч рублів і водію обов’язково треба мати рефрижератор. Зазначається, що замовником послуги є ПВК "Вагнера".



Тіла "вагнерівців" везуть вантажівками / Скриншот

В Україні ЗСУ знищили вже понад 70% "вагнерівців"

Нещодавно заступник командира батальйону "Свобода" 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимир Назаренко розповів, що ЗСУ знищили вже 77 відсотків ПВК "Вагнера". І відновити злочинну компанію неможливо.

За словами Назаренка, знищенність настільки глибока, що "вагнерівці" не можуть її відновити. У них дефіцит штатних місць 77%. Це приблизні втрати – 30 тисяч осіб.