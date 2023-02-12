Тела "вагнеровцев" везут под Москву целыми грузовиками. Соответствующая информация уже появилась в российских СМИ, информирует 24 Канал.

Кстати Россиянка отказалась от мужчины-вагнеровца, потому что уже получила "похоронные" 5 миллионов

Под Москвой нашли тайное захоронение "вагнеровцев"

В одной из соцсетей сообщили, что жители поселка Фряново Московской области обнаружили захоронение 22 погибших "вагнеровцев". Так, могилы нашли возле кладбища села Маврино. Их оформили с венком-триколором и венком с эмблемой, похожей на "Вагнер", а посередине крест.



Тайное захоронение "вагнеровцев" / Скриншот



Погибшие "вагнеровцы" / Скриншот

Как оказалось, все погибшие – это мужчины разных годов рождения. Они умерли в период с октября 2022 года по январь 2023-го.

Кроме этого, росСМИ сообщили, что "вагнеровцы" переправляют тела своих воинов с помощью дальнобойщиков в грузовиках. На одной из российских бирж обнаружили такой заказ: "Вес – 6 тонн, объем 82 кубометра. Груз 200".

Как стало известно, груз нужно было забрать в Ростовской области и отвезти в Балашиху. За это платят 60 тысяч рублей и водителю обязательно нужно иметь рефрижератор. Заказчиком услуги является ЧВК "Вагнера".



Тела "вагнеровцев" везут грузовиками / Скриншот

В Украине ВСУ уничтожили уже более 70% "вагнеровцев"

Недавно заместитель командира батальона "Свобода" 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал, что ВСУ уничтожили уже 77 процентов ЧВК "Вагнера". И возобновить преступную компанию невозможно.

По словам Назаренко, уничтоженность настолько глубока, что "вагнеровцы" не могут ее восстановить. У них дефицит штатных мест 77%. Это приблизительные потери – 30 тысяч человек.