Про це в ефірі 24 Каналу розповіла Ольга Романова – засновниця російської благодійної організації "Русь сидящая".

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"Якщо мати реагуватиме на порожню труну, то не отримає 5 мільйонів. Ми нещодавно говорили з жінкою, якій привезли труну. Воне не відкривала її, відбувся похорон", – сказала спікерка.

Романова розповіла, що жінці вручили медаль й орден, дали почесну грамоту і 5 мільйонів рублів. Це переконало росіянку, що чоловік їй не потрібен.

Згодом чоловік подзвонив їй з українського полону. І вона сказала: "Ти був ув'язненим злочинцем, а тепер ти герой. Діти знають, що ти герой, мама, сусіди. У школі всі знають, що ти герой. Я отримала 5 мільйонів і я тебе не знаю. Мій чоловік помер і він герой", – пригадала Романова.

Жінки протестували біля в'язниць

Активістка сказала, що пізньої осені 20 жінок вийшли протестувати перед воротами колонії ІК-14 в маленькому населеному пункті Тогучін. Туди приїхали вагнерівці. Жінки змогли відстояти своїх 20 родичів. За словами Романової, чоловіків вже забрали, посадили в окремий барак і готувалися вивозити.

"Мене дуже вражає історія, що жінка була давно розлучена з чоловіком, через якого вона протестувала. У неї була своя сім'я. Їй зателефонувала колишня свекруха й попросила щось зробити. Там не було антивоєнних гасел чи антипутінських. Вони просто просили залишити своїх родичів там, де вони сидять. І від них відчепилися", – зазначила Романова.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Ольгою Романовою: дивіться відео

Спікерка розповіла, що в Росії є тюремний термін "жучка" – це жінка, яка була ув'язнена і не видавала інших, не була завербованою. Тобто вона не працювала на адміністрацію в'язниці. За словами активістки, такі жінки часто одружуються з ув'язненими. Це повністю маргінальний клас. Романова пригадала, що одна така "жучка" коли дізналася, що її чоловіка вербують вагнерівці, то приїхала до в'язниці й відбила його.

"Ця жінка нам писала. Ми пропонували їй адвокатів, але вона сказала, що впорається сама. Це історія про велику любов? Ні. Це історія про громадянські свободи? Ні. Це якісь звичайні й прості речі. Тут немає подвигів чи лебединої вірності. Проте ця нормальність виглядає як подвиг", – додала Романова.

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