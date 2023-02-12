Когда в Черном море утихли штормы, враг сосредоточил там корабельную группировку из 12 единиц. Среди них – два подводных ракетоносителя, поэтому в готовности около 8 калибров. Это может свидетельствовать о контроле ситуации и попытках продемонстрировать свою силу. Об этом 24 Канала сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Скорее всего, это точечные удары. Как отмечает Гуменюк, из подлодок оккупанты, как правило, бьют по объектам критической инфраструктуры.
Точечно, не массировано. Но они могут приобщить и дроны, которые продолжают применяться,
– акцентирует пресс-секретарь ОК "Юг".
Пока есть расчет, добавляет Гуменюк, что россияне готовят надводные ракетоносители к мощной массированной ракетной атаке. Она может состояться поближе к 24 февраля.
Массированная ракетная атака по Украине 10 февраля: коротко
- 10 февраля Россия несколькими волнами массированно обстреляла Украину. Первые взрывы прогремели около 10 утра. Всеукраинская воздушная тревога продолжалась более трех часов, ориентировочно с 8:30 до 12:00.
- Враг не успокоился даже вечером, в частности, с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков захватчики запустили воздушные цели.
- Что происходило в городах – читайте в материале.