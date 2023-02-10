Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. В ГУР Минобороны заявили о том, что российский ракетный блицкриг провалился.
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Впрочем, как отметил Ступак, враг и дальше будет наносить ракетные удары по Украине.
"Не надо ожидать, что ракеты у россиян закончатся полностью. Мол, они все выстреляют и скажут Владимиру Путину, что уже нечего запускать по Украине. Такого не будет", – сказал экс-сотрудник СБУ.
Россияне не могут пополнить запасы ракет в нужном количестве
Он отметил, что оккупанты не могут производить высокоточные ракеты в том количестве и так быстро, как им нужно.
В принципе, ракеты у России есть. Но интенсивность ракетных обстрелов будет уменьшаться из-за того, что пополнить запасы до того уровня, который уже выстреляли, россияне не могут,
– сказал Ступак.
Экс-сотрудник СБУ добавил, что уменьшению количества ракет в России активно способствует эффективная работа украинской противовоздушной обороны.
"У нас увеличивается количество систем ПВО и ПРО разных типов. У нас сейчас есть и советские системы, и французские, итальянские, немецкие. И все эти системы связаны между собой", – сказал Ступак.
Эксперт Украинского института будущего отметил, что благодаря умелой работе украинских специалистов все установки ПВО работают в составе одной системы.
Стрим Софии Трощук и Ивана Ступака: смотрите полное видео
Факторы, влияющие на снижение обстрелов со стороны России
Как отметил Ступак, есть 3 составляющие, которые влияют на интенсивность обстрелов со стороны страны-террориста.
- Во-первых, россияне также делают ставку на атаки по территории Украины иранскими "Шахидами". Оккупанты даже планируют построить в России завод, где хотят собирать беспилотники иранской разработки. Однако, по словам Ступака, этот процесс требует определенного времени.
- Второй фактор связан с западными санкциями против России. Ведь страна-агрессор в обход санкций использует для производства высокоточного оружия западные детали. По словам экс-сотрудника СБУ, важно, чтобы европейские страны не разрешали продажу деталей подозрительным компаниям и лицам.
- В-третьих, чрезвычайно важна работа контрразведки в Украине. Ступак подчеркнул, что оккупанты при ракетных обстрелах во многом полагаются на корректировщиков огня. В частности, именно с помощью таких лиц россияне пытаются отследить результаты запусков своих ракет.
"СБУ вылавливает таких людей пачками. И именно отсутствие большого количества корректировщиков не позволяет россиянам постоянно устраивать такие атаки", – объяснил бывший сотрудник СБУ.
Россия будет атаковать реже и меньшим количеством ракет
Ступак убежден, что в будущем враг не прекратит ракетные атаки по Украине. Но количество ракет при ударах будет уменьшаться.
Россияне будут запускать не 100 ракет, а 40 – 50, а то и меньше. Также будет увеличиваться промежуток между обстрелами,
– сказал экс-сотрудник СБУ.
Он предположил, что Россия будет устраивать массированные ракетные атаки не раз в неделю, как это было раньше. Ступак считает, что перерыв между ракетными обстрелами может достигать 2 – 3 недель.
Массированная ракетная атака по Украине 10 февраля: коротко
- Российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку по территории Украины. Это уже 14-й обстрел с осени 2022 года.
- Россия за последние сутки выпустила по Украине 71 ракету, из них 61 уничтожили силы противовоздушной обороны
- Вражеские ракеты нарушили воздушное пространство соседних государств – речь идет о Молдове и Румынии. Впрочем, в Румынии отрицают, что российские ракеты залетали на территорию их государства.