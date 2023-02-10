Об этом 24 Каналу сказал главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, эти ракеты не высокоточные и имеют приблизительную цель в виде большого города, например, Киева, Харькова или Запорожья.
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Россия начала интенсивнее использовать С-300
Катков отметил, что для того, чтобы накопить 70 ракет, России понадобилось ровно 2 недели. Другой аспект состоит в том, что прослеживается определенная методология – сначала осуществляется ночная атака "Шахидами", после чего уже летят крылатые ракеты.
На этот раз, заметил он, не было в залпе ракет "Кинжал" и Х-22. Но вместо них оккупанты использовали С-300, и речь идет о нескольких десятках запусков. То есть, они начали активнее применять зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 для ударов по наземным целям, а таких ракет у них достаточно много.
Они уже применили такую ракету, как 48Н6ДМ для ударов по Киеву, это подтверждено, и она, учитывая все, имеет минимум дальности в 230 километров,
– сказал главный редактор Defense Express.
То есть, добавил Катков, это значительная дальность для того, чтобы держать под прицелом достаточно большую территорию Украины, в частности, не только Киев, но и Житомир, Луцк или Ровно, а если использовать почти приграничные территории в Брестской области, то даже Львов.
С-300 – это неточная ракета
Он отметил, что важный аспект состоит в том, что эти ракеты не относятся к высокоточным и имеют приблизительную цель в виде большого города, например, Киева, Харькова или Запорожья.
Она неточная и просто не предназначенная для ударов на расстояние более 40 километров, то есть вне действия радиогоризонта исключительно из-за алгоритма, заложенного в управление этой ракеты, когда наземная радиолокационная станция должна ее сопровождать и передавать уточняющие команды управления,
– сказал Катков.
То есть, по словам военного эксперта, они теряют на дальности более 200 километров управления этой ракетой примерно на высоте 3 километра над землей, а дальше она просто куда-то падает.
Для перехвата С-300, добавил он, нужны комплексы, которые способны бороться с баллистическими ракетами, в частности, Patriot, которые нам хотя и передают, но их может быть мало, чтобы закрыть наше небо. Поэтому единственной эффективной защитой от такой угрозы является уничтожение этих ЗРК на земле, желательно еще до запуска.
Что известно о массированной ракетной атаке 10 февраля
- Российские оккупанты 10 февраля совершили массированную ракетную атаку по территории Украины. С вечера 9 февраля до 12 часов 10 февраля враги выпустили более 70 крылатых ракет. Это уже 14 обстрел с осени 2022 года.
- Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в небе Украины удалось уничтожить десятки российских ракет. Однако точное количество сбитых вражеских ракет он не назвал, "чтобы не быть искривленным источником" информации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враждебные "Калибры" пересекли воздушное пространство Молдовы, а также Румынии, которая является членом НАТО.
- В Минобороны Румынии заявили, что не подтверждают информацию о российской ракете над своей территорией. Там отметили, что ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.