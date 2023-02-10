Об этом 24 Каналу сказал главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, эти ракеты не высокоточные и имеют приблизительную цель в виде большого города, например, Киева, Харькова или Запорожья.

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Россия начала интенсивнее использовать С-300

Катков отметил, что для того, чтобы накопить 70 ракет, России понадобилось ровно 2 недели. Другой аспект состоит в том, что прослеживается определенная методология – сначала осуществляется ночная атака "Шахидами", после чего уже летят крылатые ракеты.

На этот раз, заметил он, не было в залпе ракет "Кинжал" и Х-22. Но вместо них оккупанты использовали С-300, и речь идет о нескольких десятках запусков. То есть, они начали активнее применять зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 для ударов по наземным целям, а таких ракет у них достаточно много.

Они уже применили такую ракету, как 48Н6ДМ для ударов по Киеву, это подтверждено, и она, учитывая все, имеет минимум дальности в 230 километров,

– сказал главный редактор Defense Express.

То есть, добавил Катков, это значительная дальность для того, чтобы держать под прицелом достаточно большую территорию Украины, в частности, не только Киев, но и Житомир, Луцк или Ровно, а если использовать почти приграничные территории в Брестской области, то даже Львов.

С-300 – это неточная ракета

Он отметил, что важный аспект состоит в том, что эти ракеты не относятся к высокоточным и имеют приблизительную цель в виде большого города, например, Киева, Харькова или Запорожья.

Она неточная и просто не предназначенная для ударов на расстояние более 40 километров, то есть вне действия радиогоризонта исключительно из-за алгоритма, заложенного в управление этой ракеты, когда наземная радиолокационная станция должна ее сопровождать и передавать уточняющие команды управления,

– сказал Катков.

То есть, по словам военного эксперта, они теряют на дальности более 200 километров управления этой ракетой примерно на высоте 3 километра над землей, а дальше она просто куда-то падает.

Для перехвата С-300, добавил он, нужны комплексы, которые способны бороться с баллистическими ракетами, в частности, Patriot, которые нам хотя и передают, но их может быть мало, чтобы закрыть наше небо. Поэтому единственной эффективной защитой от такой угрозы является уничтожение этих ЗРК на земле, желательно еще до запуска.

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