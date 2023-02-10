Десятки сбитых ракет

Об этом 24 Каналу сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в небе Украины удалось уничтожить десятки российских ракет.

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Однако точное количество сбитых вражеских ракет Юрий Игнат не назвал, "чтобы не быть искривленным источником" информации.

Но успешно работает противовоздушная оборона, как обычно это происходит. Поэтому держим кулаки за наших парней и девушек, которые сейчас там передовой,

– сказал он.

Передовой является вся Украина

Также Юрий Игнат подчеркнул, что сегодня передовой является вся страна, ведь 10 февраля Россия атаковала чуть ли не каждый уголок нашего государства.

Видим, что Запад атакован, атакован Центр, столица, Юг, Восток. Все работают как могут, учитывая все силы и средства, которые у нас сегодня есть,

– подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, у воздушных сил ВСУ пока нет возможности полностью остановить "ракетное нашествие" оккупантов по всей территории государства, "по тем полям, рекам, куда они пускают эти ракеты". Однако с современной авиацией это было бы сделать гораздо легче.