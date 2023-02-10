Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами у небі України вдалося знищити десятки російських ракет.

До теми Масований удар по Україні 10 лютого: у багатьох областях спрацювало ППО, де таки є прильоти