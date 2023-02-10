Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами у небі України вдалося знищити десятки російських ракет.
До теми Масований удар по Україні 10 лютого: у багатьох областях спрацювало ППО, де таки є прильоти
Зранку 10 лютого Росія завдала чергового, 14-го масованого ракетного удару по мирним містам України. Однак завдяки силам ППО вдалося уникнути багатьох руйнувань.
Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами у небі України вдалося знищити десятки російських ракет.
До теми Масований удар по Україні 10 лютого: у багатьох областях спрацювало ППО, де таки є прильоти