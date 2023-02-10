Про це 24 Каналу сказав головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, ці ракети не є високоточними та мають приблизну ціль у вигляді великого міста, наприклад, на кшталт Києва, Харкова або Запоріжжя.

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Росія почала інтенсивніше використовувати С-300

Катков зазначив, що для того, щоб накопичити 70 ракет, Росії знадобилося рівно 2 тижні. Інший аспект полягає в тому, що простежується певна методологія – спочатку здійснюється нічна атака "Шахідами", після чого вже летять крилаті ракети.

Цього разу, зауважив він, не було у залпі ракет "Кинджал" та Х-22. Але замість них окупанти використали С-300, й мовиться про кілька десятків запусків. Тобто вони почали активніше залучати зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 для ударів по наземних цілях, а таких ракет у них доволі багато.

Вони вже застосували таку ракету, як 48Н6ДМ для ударів по Києву, це підтверджено, і вона, з огляду на все, має мінімум дальності у 230 кілометрів,

– сказав головний редактор Defense Express.

Тобто, додав Катков, це значна дальність для того, щоб тримати під прицілом доволі велику територію України, зокрема, не лише Київ, а ще й Житомир, Луцьк чи Рівне, а якщо використовувати майже прикордонні території у Брестській області, то навіть і Львів.

С-300 – це неточна ракета

Він зауважив, що важливий аспект у тому, що ці ракети не відносяться до високоточних та мають приблизну ціль у вигляді великого міста, наприклад, на кшталт Києва, Харкова або Запоріжжя.

Вона неточна і просто не призначена для ударів на відстань понад 40 кілометрів, тобто поза межами дії радіогоризонту виключно через алгоритм, який закладений у керування цієї ракети, коли наземна радіолокаційна станція має її супроводжувати та передавати уточнюючі команди управління,

– сказав Катков.

Тобто, за словами військового експерта, вони втрачають на дальності в понад 200 кілометрів керування цією ракетою приблизно на висоті 3 кілометри над землею, а далі вона просто кудись падає.

Для перехоплення С-300, додав він, потрібні комплекси, які здатні боротися з балістичними ракетами, зокрема Patriot, які нам хоч і передають, але їх може бути мало, щоб закрити наше небо. Тому єдиним ефективним захистом від такої загрози є знищення цих ЗРК ще на землі, бажано ще до пуску.

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