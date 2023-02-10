У Міноборони Румунії заявили, що не підтверджують інформацію про російську ракету над своєю територією. Хоч у Міноборони Молдови вже підтвердили проліт ворожих ракет.

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Що відомо про ракету над Румунією

У Міністерстві оборони країни заявили, що нібито Військово-повітряні сили Румунії 10 лютого:

виявили повітряну ціль, запущену з Чорного моря з корабля Росії біля Кримського півострова;

найімовірніше, – крилату ракету, яка перебувала в повітряному просторі України та Молдови, "жодного разу не перетинаючи повітряний простір Румунії".

Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону,

– заявили в Міноборони Румунії.

Там також запевнили, що нібито вони діяли за усіма стандартними процедурами.

Окрім того, у Міноборони Румунії запевнили, що два літаки Військово-повітряних сил Румунії зі складу бойової служби Повітряної поліції під командуванням НАТО, які в цей час виконували навчальний політ, перенаправили в північний район Румунії.

"Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і два літаки продовжили свою початкову місію", – повідомили в румунському Міноборони.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські крилаті ракети "Калібр" перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО. Залужний розповів, що о 10:18 10 лютого дві ракети Росії здійснили перетин кордону України з Молдовою, о 10:33 – перетнули повітряний простір Румунії. Після цього – зайшли у повітряний простір України. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив, що ракети не збили одразу через ризики та загрози іноземному населенню.