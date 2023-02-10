В Минобороны Румынии заявили, что не подтверждают информацию о российской ракете над своей территорией. В качестве своей позиции аргументирует страна НАТО.

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Что известно о ракете над Румынией

В Министерстве обороны страны заявили, что якобы Военно-воздушные силы Румынии 10 февраля 10 февраля:

обнаружили воздушную цель, запущенную с Черного моря с корабля России у Крымского полуострова;

вероятнее всего – крылатую ракету, которая находилась в воздушном пространстве Украины и Молдовы, " ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии".

Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.

– заявили в Минобороны Румынии.