Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил, что эту тактику раньше придумал не Суровикин, как все полагают, а сам Путин.

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По его словам, русский диктатор лично объявлял эту тактику Когда с бокалом шампанского в руке говорил, что они будут уничтожать украинскую инфраструктуру.

Это тактика не Суровикина, поэтому с его отстранением она не исчезла. Мне кажется, что россияне каждый раз думают, что "вот сейчас точно получится, ведь в прошлый раз не вышло из-за погоды, темноты, был шторм или еще что-то, а сейчас вот что-то получится",

– отметил Шейтельман.

Он отметил, что такую тактику можно наблюдать во всем, что делает Россия, в том числе и на фронте – "вот сейчас у нас не получилось, но мы пробим оборону ВСУ".

По его мнению, накануне Россия несколько изменили тактику – перед массированной атакой выпустили много снарядов из С-300, но снова не получилось. Однако у Воздушных Сил ВСУ тоже уже выработаны определенные алгоритмы.

"Вот сегодня попали в 4 электростанции, но в Киеве уже вернулись к обычным графикам, в Днепре тоже. За время войны украинская армия станет самой профессиональной, но и энергетики станут профессиональными и уникальными, потому что они разработали много вариантов на разные случаи", – считает политтехнолог.

Шейтельман отмечает, что россияне не перестают думать, что "на этот раз получится".

К тому же приказ Путина никто не отменял. Ведь для того чтобы прекратились массированные атаки, Путин должен сам сказать: "Все, мы теперь не бомбардируем инфраструктуру, а делаем что-то другое",

– заявил политтехнолог.

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Кроме того, как вспомнил Шейтельман, в этот день было неожиданное сообщение у российского агента Гиркина о том, что российские военные – идиоты, потому что ракетная поддержка нужна оккупантам на фронте, а они бьют по инфраструктуре, чтобы навести панику.

Политтехнолог считает, что украинцы – это этакая цель, мы отвлекаем ракеты от нашей армии, которые возвращают территории.

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