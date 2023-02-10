Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил, что эту тактику раньше придумал не Суровикин, как все полагают, а сам Путин.
Важно В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: атакуют "Шахиды", работает ПВО
По его словам, русский диктатор лично объявлял эту тактику Когда с бокалом шампанского в руке говорил, что они будут уничтожать украинскую инфраструктуру.
Это тактика не Суровикина, поэтому с его отстранением она не исчезла. Мне кажется, что россияне каждый раз думают, что "вот сейчас точно получится, ведь в прошлый раз не вышло из-за погоды, темноты, был шторм или еще что-то, а сейчас вот что-то получится",
– отметил Шейтельман.
Он отметил, что такую тактику можно наблюдать во всем, что делает Россия, в том числе и на фронте – "вот сейчас у нас не получилось, но мы пробим оборону ВСУ".
По его мнению, накануне Россия несколько изменили тактику – перед массированной атакой выпустили много снарядов из С-300, но снова не получилось. Однако у Воздушных Сил ВСУ тоже уже выработаны определенные алгоритмы.
"Вот сегодня попали в 4 электростанции, но в Киеве уже вернулись к обычным графикам, в Днепре тоже. За время войны украинская армия станет самой профессиональной, но и энергетики станут профессиональными и уникальными, потому что они разработали много вариантов на разные случаи", – считает политтехнолог.
Шейтельман отмечает, что россияне не перестают думать, что "на этот раз получится".
К тому же приказ Путина никто не отменял. Ведь для того чтобы прекратились массированные атаки, Путин должен сам сказать: "Все, мы теперь не бомбардируем инфраструктуру, а делаем что-то другое",
– заявил политтехнолог.
Смотрите полное интервью с Михаилом Шейтельманом: видео
Кроме того, как вспомнил Шейтельман, в этот день было неожиданное сообщение у российского агента Гиркина о том, что российские военные – идиоты, потому что ракетная поддержка нужна оккупантам на фронте, а они бьют по инфраструктуре, чтобы навести панику.
Политтехнолог считает, что украинцы – это этакая цель, мы отвлекаем ракеты от нашей армии, которые возвращают территории.
Что известно о последней массированную атаку : коротко
- 10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, есть попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди.
- По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска, выпускавших ракеты Х-101 и Х-555. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
- Противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (включая ночные пуски). Силами обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
- Добавим, что во время массированной атаки две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины и Молдовы и залетели в воздушное пространство Румынии.