В частности, отреагировали на российскую агрессию представители США и ЕС. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Подробности – читайте дальше.
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Реакция союзников на новую массированную ракетную атаку
Как отмечают в SPRAVDI, после очередной циничной атаки россиян на критически важную инфраструктуру страны слова поддержки украинцам высказали иностранные дипломаты и политики. В частности, речь идет о после США в Украине Бриджит Бринке, президенте Евросовета Шарле Мишеле и главе представительства ЕС в Украине Матте Маасикасе.
Что именно они написали
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в своем посте отметила, что новые удары никак не сломают украинцев. Украинское государство остается сильным, а свет всегда будет преобладать над тьмой.
Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что действия россиян – это военные преступления. Их циничные массированные атаки не остановят ни Украину, ни ее партнеров. Мишель пообещал ускорить отправку новой военной помощи, в том числе систем ПВО.
Шарль Мишель о российской массированной атаке / Скриншот 24 Канала
Матти Маасикас, в свою очередь, предположил, что россиян очень разгневал успех зарубежных визитов Владимира Зеленского, поэтому они устроили массированную атаку. Однако попытки оккупантов деморализовать украинцев обречены на провал.
Массированные авиаудары по Украине с раннего утра. Как будто реакция на очень успешные визиты Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его встречали как члена семьи. Как и в случае с такими ударами раньше, шансов сломать решительность украинцев нет,
– констатировал Маасикас.
Обратите внимание Воздушные силы рассказали, сколько ракет удалось сбить во время массированной атаки россиян по Украине
Россияне массированно атаковали Украину ракетами 10 февраля: последние новости
- Под массированным ударом главной целью оккупантов, уже традиционно, стала критическая инфраструктура страны. Государство-агрессорка продолжает совершать военные преступления и обстреливать гражданские объекты.
- В частности, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне попали в тепловую и гидрогенерационную инфраструктуру, высоковольтные объекты в 6 областях. В общем, как рассказали в Воздушных силах, захватчики с вечера 9 февраля до 12 часов 10 февраля выпустили по Украине 71 крылатую ракету.
- Заметим, что ночью оккупанты атаковали дронами. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что так враг пытался выявить позиции украинской противовоздушной обороны.