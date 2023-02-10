В частности, отреагировали на российскую агрессию представители США и ЕС. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Подробности – читайте дальше.

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Реакция союзников на новую массированную ракетную атаку

Как отмечают в SPRAVDI, после очередной циничной атаки россиян на критически важную инфраструктуру страны слова поддержки украинцам высказали иностранные дипломаты и политики. В частности, речь идет о после США в Украине Бриджит Бринке, президенте Евросовета Шарле Мишеле и главе представительства ЕС в Украине Матте Маасикасе.

Что именно они написали

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в своем посте отметила, что новые удары никак не сломают украинцев. Украинское государство остается сильным, а свет всегда будет преобладать над тьмой.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что действия россиян – это военные преступления. Их циничные массированные атаки не остановят ни Украину, ни ее партнеров. Мишель пообещал ускорить отправку новой военной помощи, в том числе систем ПВО.



Шарль Мишель о российской массированной атаке / Скриншот 24 Канала

Матти Маасикас, в свою очередь, предположил, что россиян очень разгневал успех зарубежных визитов Владимира Зеленского, поэтому они устроили массированную атаку. Однако попытки оккупантов деморализовать украинцев обречены на провал.

Массированные авиаудары по Украине с раннего утра. Как будто реакция на очень успешные визиты Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его встречали как члена семьи. Как и в случае с такими ударами раньше, шансов сломать решительность украинцев нет,

– констатировал Маасикас.

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