В Минэнерго сообщили, какой ущерб нанесли российские захватчики Украине во время массовой утренней атаки 10 февраля. Известно, что оккупанты били ракетами и дронами.

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Что известно о последствиях атаки россиян по Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне попали в:

объекты тепловой и гидрогенерации;

высоковольтной инфраструктуры в 6 областях.

Внедрены аварийные отключения во многих регионах,

– сообщили в министерстве.

По данным Германа Галущенко, самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Однако в Минэнерго рассказали, что благодаря успешной работе противовоздушной обороны и преждевременным техническим мероприятиям Украина сохранила целостность энергосистемы.

Однако энергетики все равно непрерывно работают, чтобы возобновить энергоснабжение на всей территории нашей страны.

Какая ситуация со светом на Днепропетровщине

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в Днепропетровской области работают водоканалы, тепловики, больницы, которые подчиняются областному совету.

В области продолжают действовать экстренные отключения света. В настоящее время энергетики возобновляют питание в городе Каменское и в части Павлоградского района,

– рассказал чиновник.

По его данным, ситуация с работой критической инфраструктуры контролируемая. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что благодаря ПВО все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, хотя и есть определенные контролируемые ограничения.

По состоянию на 12:45 в Днепре:

графики отключений света для населения остаются плановыми;

не курсируют трамваи и троллейбусы, нет наружного освещения.

Борис Филатов заверил, что надеется на возобновление работы электротранспорта и наружного освещения уже 11 февраля.

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