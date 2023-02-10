Ориентировочно с 8:30 по всей территории Украины продолжается воздушная тревога. По состоянию на 10 часов россияне уже начали третью волну атаки.

Важно Что происходит с отключением света в Украине 10 февраля: графики и перечень городов

Что известно о попадании россиян

К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в Восточном и Западном, Южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях,

– заявили в Укрэнерго.

Там также напомнят, что ночью российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами. Вражеское оружие направлялось на электростанции и объекты системы передачи.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы Укрэнерго принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", – пояснили в компании.

Следует заметить, что из-за воздушной тревоги свет экстренно выключили по меньшей мере в Киевской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской области, в Сумах и Кривом Роге.

Также известно, что не курсируют трамваи и троллейбусы в Днепре и Сумах. Также задерживаются поезда Укрзализныци.

Обратите внимание! По состоянию на 10:17 10 февраля работа противовоздушной обороны была слышна в Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской области. Также взрывы слышали в Киеве. Подробнее о 14 массированной атаке врага читайте за ссылкой.