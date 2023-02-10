Ориентировочно с 8:30 по всей территории Украины продолжается воздушная тревога. По состоянию на 10 часов россияне уже начали третью волну атаки.
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Что известно о попадании россиян
К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в Восточном и Западном, Южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях,
– заявили в Укрэнерго.
Там также напомнят, что ночью российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами. Вражеское оружие направлялось на электростанции и объекты системы передачи.
"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы Укрэнерго принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", – пояснили в компании.
Следует заметить, что из-за воздушной тревоги свет экстренно выключили по меньшей мере в Киевской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской области, в Сумах и Кривом Роге.
Также известно, что не курсируют трамваи и троллейбусы в Днепре и Сумах. Также задерживаются поезда Укрзализныци.