Орієнтовно з 8:30 на всій території України триває повітряна тривога. Станом на 10 годину росіяни вже почали третю хвилю атаки.

Важливо Що відбувається з відключенням світла в Україні 10 лютого: графіки та перелік міст

Що відомо про влучання росіян

На жаль, маємо влучання на декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях,

– заявили в Укренерго.

Там також пригадати, що вночі російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами. Ворожу зброю спрямовували на електростанції та об'єкти системи передачі.

"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", – пояснили в компанії.

Варто зауважити, що через повітряну тривогу світло екстрено вимкнули щонайменше на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині, в Сумах та Кривому Розі.

Також відомо, що не курсують трамваї та тролейбуси у Дніпрі та Сумах. Також затримуються потяги Укрзалізниці.

Зверніть увагу! Станом на 10:17 10 лютого роботу протиповітряної оборони чули в Полтавській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській області. Також вибухи чули у Києві. Детальніше про 14 масовану атаку ворога читайте за посиланням.