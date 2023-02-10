У Міненерго повідомили, якої шкоди наробили російські загарбники Україні під час ранкової масованої атаки 10 лютого. Відомо, що російські загарбники били ракетами та дронами.

Читайте також Українська ППО могла збити російські ракети над Румунією: чому цього не зробили

Що відомо про наслідки атаки росіян по Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни влучили в:

об'єкти теплової та гідрогенерації;

високовольтної інфраструктури в 6 областях.

Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіону

– повідомили в міністерстві.

За даними Германа Галущенка, найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Проте в Міненерго розповіли, що, завдяки успішній роботі протиповітряної оборони та завчасним технічним заходам Україна зберегла цілісність енергосистеми.

Однак енергетики однаково безперервно працюють, щоб відновити енергопостачання на всій території нашої області.

Росіяни масовано атакували Україну: коротко про наслідки